در پی گشت زنی مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خودروی حامل ۴ تن چوب فاقد مجوز توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمد نیکخواه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بم با اشاره به اینکه محموله فوق از نوع درخت مرکبات بوده و بدون مجوز حمل در حال انتقال به مرکز استان توقیف شده است، اظهار داشت: مامورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی بم در راستای سیاستهای سازمانی و وظایف قانونی با متخلفان قاطعانه برخورد مینمایند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم افزود: در سالهای اخیر بدلیل ممنوعیت برداشت چوب از جنگلها قاچاق چوب به یک معضل تبدیل شده است و سودجویان سرمایههای ملی را که متعلق به نسلهای آینده است را نشانه گرفتهاند؛ لذا حمل هرگونه چوب درختان جنگلی و غیر جنگلی بدون اخذ مجوز از منابع طبیعی ممنوع بوده و قاچاق کالا محسوب میشود که علاوه بر ضبط مال، متخلف به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم میشود.
نیکخواه بیان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم طبیعت دوست میتوانند بصورت شبانه روزی در تماس با شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کدهای امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان گزارشها و اخبار خود را در زمینه آتش سوزی عرصههای منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و ... اطلاع رسانی کنند تا از ورود خسارتهای جبران ناپذیر به عرصههای مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.