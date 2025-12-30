به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای تحقق شعار جهش تولید و تقویت پیوند میان امنیت و توسعه اقتصادی، نشست هم‌اندیشی تخصصی میان فرماندهی سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام (با محوریت قرارگاه‌های اقتصادی) و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.

در این نشست، راهکار‌های عملی برای گشودن گره‌های تولید و ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی استان در سایه امنیت پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.