پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی همافزایی راهبردی سپاه قم و بخش خصوصی به منظور جهش تولید در سایه امنیت پایدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای تحقق شعار جهش تولید و تقویت پیوند میان امنیت و توسعه اقتصادی، نشست هماندیشی تخصصی میان فرماندهی سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام (با محوریت قرارگاههای اقتصادی) و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای عملی برای گشودن گرههای تولید و ارتقاء تابآوری اقتصادی استان در سایه امنیت پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.