به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ارتباط زنده با بخش خبری ۱۴ با اشاره به افت دما و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء گفت: روز گذشته مصرف گاز به عدد ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسید و امروز قطعا به ۶۴۵ میلیون متر مکعب خواهد رسید که پیش بینی میشود طی فردا و پس فردا به ۶۷۰ تا ۶۹۰ میلیون متر مکعب میرسد.
وی ادامه داد: بنابراین این میزان مصرف هرچه افزایش می یابد شرایط برای ما سخت تر میشود انتظار ما این است که هموطنان همچنان مدیریت و کاهش مصرف را مدنظر قرار دهند و باتوجه به احتمال تعطیلی برخی از استانها به دلیل سردی و شرایطی که بر اثر سرما حاکم است تقاضا داریم وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همچنین تقاضا داریم رستورانها و یا برخی از اماکن باز از گرما تاب استفاده نکند در غیر این صورت همکاران ما برخورد خواهند کرد.
به گفته صیدالی، همچنین حدود ۱۰ درصد از گاز کشور در بخش صنایع و ۱۳ درصد در بخش نیروگاهی مصرف میشود و اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد مجبور میشویم گاز صنایع را محدود کنیم که این روند قطعا به نفع کشورمان نمیباشد.