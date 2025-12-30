به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: با اعلام یک فقره چاقو کشی و درگیری منجر به قتل در حوالی بند دره شهرستان بیرجند، بلافاصله ماموران انتظامی و کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بررسی و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی اولیه کارآگاهان مشخص شد ۲ نفر جوان در ارتفاعات کوه‌های باقران با یکدیگر بحث و مجادله داشته‌اند که منجر به نزاع و درگیری بین آنها شده و در نهایت یک نفر از آنها به دلیل اصابت ضربات چاقو به قفسه سینه و گردن فوت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی افزود: قاتل پس از قتل قصد فرار از محل را داشته که در مسیر با یک شهروند دیگر درگیر و وی را با ضربات چاقو مضروب کرده و از محل متواری می‌شود.

سرهنگ صادقی گفت: کارآگاهان اداره جنایی با اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های همه‌جانبه، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی متهم به قتل شدند که با هماهنگی مرجع قضائی وی را دستگیر کردند و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی به شهروندان توصیه کرد: با سعه صدر و کنترل خشم در خیلی از موضوعات می‌توان جلوی حوادث دلخراش را گرفت بنابراین شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.