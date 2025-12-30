به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه اضطراری مدیریت بحران در مرکز مدیریت راه‌های استان، گفت: بارش برف و باران در مناطق غربی و جنوبی استان آغاز شده و با وجود کاهش شدت سامانه در مقایسه با سامانه قبلی، کاهش دما و وزش تندباد می‌تواند موجب کولاک و یخ‌زدگی معابر شود.

منصور شیشه‌فروش ادامه داد: محور‌های غرب و جنوب استان از جمله هنده – الیگودرز، بویین‌میاندشت، خوانسار، آزادراه نطنز، گردنه‌های ملااحمد، قرقچی، خروس‌گلو، پشته، کیز، رخ و محور‌های ارتباطی سمیرم، فریدن، تیران، داران، نایین و اردستان تحت تأثیر این سامانه قرار دارند.

وی گفت: در دو تا سه روز گذشته، بارش‌های قابل توجهی به‌ویژه در مناطق غربی استان ثبت شده، به‌گونه‌ای که در برخی نقاط ارتفاع برف به حدود یک متر و در برخی شهر‌ها بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر گزارش شده است.

وی با هشدار در خصوص شرایط جوی پیش‌رو گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، کاهش محسوس دما و وزش تندباد تا سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در مناطق غربی و جنوبی استان می‌تواند موجب تشدید کولاک و انسداد مقطعی برخی محور‌های کوهستانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از رانندگان خواست: پیش از آغاز سفر از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

وی گفت: تردد خودرو‌های سنگین تک محور بدون هماهنگی در محور‌های یخ‌زده می‌تواند موجب راه‌بندان شود و بر همین اساس از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواسته می‌شود از تردد غیرضروری در این محور‌ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: هم اکنون بیش از ۶۵ دوربین نظارت تصویری در محور‌های اصلی، گردنه‌ها و راه‌های ارتباطی استان فعال است و وضعیت تردد به شکل برخط از مرکز مدیریت راه‌ها رصد می‌شود تا در شرایط نیاز، ماشین‌آلات راهداری به موقع به مناطق درگیر اعزام شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان راهداری استان گفت: حدود ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل گریدر، برف‌روب و تجهیزات بازگشایی مسیر‌ها در محور‌های غرب و جنوب استان مستقر شده و عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی به طور مستمر در حال اجرا است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۵۰ تیم امدادی در قالب ستاد امداد زمستانی استان ادامه داد: خدمات‌رسانی پلیس راه، راهداری، اورژانس، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به طور شبانه‌روزی در حال اجراست و شهروندان در شرایط بروز مشکل می‌توانند با شماره‌های امدادی تماس بگیرند.