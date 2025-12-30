رئیس سازمان اداری و استخدامی با ابراز رضایت از اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد؛ گزارش نهایی برای بررسی و تصویب نهایی در دستور کار قرار می‌گیرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورر پس از نشست با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، با ابراز رضایت از روند اصولی، هدفمند و قانونمند اقدامات انجام‌شده، دستور داد گزارش نهایی اصلاحات پیشنهادی برای طرح و تصویب نهایی، در دستور کار شورای عالی اداری قرار گیرد.

در این نشست غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات با ارائه گزارشی، اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور را در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه تبیین و روند تهیه مستندات تخصصی و تدوین اصلاحات ساختاری پیشنهادی این سازمان را تشریح کرد و افزود: معماری جدید سازمان در هیات امنا نیز به تصویب نهایی رسیده است.

محمد رمضانیان، معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور، سید باقر محمودی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان تات و دبیر کمیته بازبینی ساختار و حسین نورالهی مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تات نیز در این نشست حضور داشتند.

بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به اصلاح ساختار سازمان تات برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی به نیاز‌های تحقیقاتی و آموزشی بخش کشاورزی اقدام کند.