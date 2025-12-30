پخش زنده
ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی فارس، فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه، تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: به استناد مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، فردا چهارشنبه دهم دی ماه، همه دستگاههای اجرایی شامل موسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تعطیل هستند.
علیرضا انصاری افزود: مراکز خدماترسانی بهداشتی و درمانی، بیمارستانها اورژانس و مراکز امدادی و اتفاقات و مراکز خدمات جادهای و بخشهای نوبت کاری، آتشنشانیها، پاسگاهها و مراکز انتظامی، مراکز تامین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی ادارات پستی مطابق روال عادی ارائه خدمت میدهند و از این موضوع مستثنی هستند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی نظارت کامل را داشته باشند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس بیان کرد: امتحانات نهایی مدارس و دانشگاهها برقرار است.