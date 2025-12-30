به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد در ادامه نشست و دیدار با اعضای کارگروه‌ نشان مشهد الرضا گفت: نشان مشهدالرضا نه تنها فرصتی برای تقدیر از افراد شاخص شهر است، بلکه بستری برای معرفی الگو‌های صحیح برای نسل آینده محسوب می‌شود. خادمی شهر امام رضا (ع) و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی در کنار زیرساخت‌های شهری اهمیت دارد.

سلیمی افزود: اگرچه در مدیریت شهری طرح های متعددی در حوزه زیرساخت انجام شده است، اما هویت فرهنگی و اجتماعی شهر نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نشان مشهد می‌تواند با انتقال تجربه و مستندسازی فعالیت‌ها، الگویی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

وی به اهمیت توجه ویژه به جوانان و نوجوانان نخبه اشاره کرد و گفت:نسل جوان امروز سرعت و توانمندی بالایی دارد و باید فرصت دیده شدن و مشارکت در شاخه‌های علمی، فناوری و اجتماعی نشان مشهد برای آنها فراهم شود.

عضو شورای شهر مشهد همچنین بر ضرورت الگوسازی زنان در جامعه تأکید کرد و افزود: باید زنان موفق به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند تا نوجوانان دختر و پسر از مسیر موفقیت آنها الهام بگیرند.

سلیمی گفت: همچنین باید نگاه بین‌المللی نسبت به نشان مشهد و معرفی افراد موفق مشهدی در عرصه‌های جهانی ایجاد شود. این اقدام می‌تواند شهر مشهد را به عنوان یک مرکز فرهنگی، علمی و اجتماعی الگوساز معرفی کند و باعث جریان‌سازی مثبت در سطح ملی و بین‌المللی شود.