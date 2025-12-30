پخش زنده
امروز: -
شهروندان میتوانند تا پانزدهم اسفند با ۲۵ درصد تخفیف پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهرداری اصفهان اعلام کرد: صدور پروانه ساختمانی تا پانزدهم اسفند با ۲۵ درصد تخفیف در شهر اصفهان اجرا و شهروندان میتوانند برای دریافت پروانه ساختمانی، گواهی نداشتن خلاف و گواهی پایانکار از این فرصت ویژه بهرهمند شوند.
همچنین پرداخت عوارض در بازه زمانی حداکثر سهماهه، در حکم پرداخت نقدی تلقی شده است و مشمول این میزان تخفیف خواهد بود.
این نهاد با هدف تسهیل امور شهروندان، رونق ساختوساز و حمایت از متقاضیان، این بسته تشویقی را تا موعد اعلامشده اجرا میکند و از شهروندان خواسته است برای بهرهمندی از این فرصت، در بازه زمانی مقرر اقدام کنند.
شهروندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ تماس بگیرند.