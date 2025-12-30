سازمان انتقال خون استان اصفهان از مردم خواست، به کمک بیماران نیازمند خون بشتابند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از مردم استان خواست، برای تامین صد در صد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

کیان دهراب پور افزود: با توجه به اینکه هر فرد از آقا و خانم از سن ۱۸ سالگی امکان اهدای خون را دارند؛ برای حفظ ذخیره خون استان، اهداکنندگان با هر گروه خونی بخصوص گروه‌های O مثبت و A مثبت به یکی از مراکز اهدای خون استان مراجعه کنند.

وی گفت: ذخیره خون استان هم اکنون ۱۷۹۰ واحد معادل ۴/۴ روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون، ۸ روز است.

دهراب پور ادامه داد: روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.