دو دیدار مهم فوتبال شامل رقابت تانزانیا و تونس و همچنین مصاف چلسی و بورنموث به صورت زنده از شبکه ورزش سیما برای علاقهمندان فوتبال پخش میشود.
شبکه ورزش در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا۲۰۲۵، امشب سه شنبه ۹ دی از ساعت ۱۹:۳۰، دیدار بین دو تیم تانزانیا و تونس را با گزارشگری عرفان کرمی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
تانزانیا با دو بازی و ۱ امتیاز در جایگاه سوم جدول و تونس با دو بازی و کسب ۳ امتیاز و تفاضل گل بیشتر در جایگاه دوم است.
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، به عنوان معتبرترین تورنمنت فوتبال در قاره سیاه، از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی به میزبانی کشور مراکش در حال برگزار شدن است.
پخش زنده فوتبال چلسی و بورنمورث
تیمهای فوتبال چلسی و بورنمورث امشب از ساعت ۲۳ به مصاف هم میروند و شبکه ورزش این دیدار را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
شبکه ورزش در دیداری حساس از چارچوب هفته نوزدهم فصل ۲۶_۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس، امشب سه شنبه ۹ دی از ساعت ۲۳ رویارویی بین چلسی و بورنمورث را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پخش میکند.
چلسی با ۲۹ امتیاز در رتبه پنجم جدول و بورنمورث با ۲۲ امتیاز در رده پانزدهم جدول است.
چلسی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.
بورنمورث در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۲ گل خورده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است.