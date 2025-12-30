به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان طی یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشت: «پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود.»

این یادداشت رئیس جمهور در واکنش به تهدید شب گذشته رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.

شب گذشته دونالد ترامپ در جریان دیدار با نتانیاهو در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا آمریکا به مجوز حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران را خواهد داد عنوان کرد: «برای توان موشکی حتما، برای هسته‌ای خیلی سریع»