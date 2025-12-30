پخش زنده
فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: حماسه نهم دی، جلوهای بیبدیل از بصیرت، ایمان و ولایتمداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرمانده انتظامی ویژه و دریایانی کیش در پیامی سالروز حماسه ۹ دی را تبریک گفت.
سرهنگ نبی اله قاسمی در این پیام آورده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
نهم دیماه، روزی است که تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، جلوهای بیبدیل از بصیرت، ایمان، ولایتمداری و حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران را در خود ثبت کرده است؛ روزی که مردم مؤمن و انقلابی، با گامهای استوار و دلهای سرشار از عشق به ولایت، فتنهها را در هم شکستند و پرچم عزت و اقتدار ایران عزیز را برافراشتند.
این روز، یادآور حقیقتی است که بصیرت مردمی، سرمایهای جاودان برای پاسداری از انقلاب اسلامی و ضامن استمرار راه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) خواهد بود.
اینجانب، فرارسیدن یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را به تمامی مردم شریف، ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی بخصوص کیشوندان گرامی را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امید آن دارم که با الهام از این روز بزرگ، همگان در سایهی هدایتهای رهبر فرزانه انقلاب، در مسیر پاسداری از ارزشهای والای انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و آرامش جامعه، و اعتلای ایران عزیز گامهای استوار برداریم.