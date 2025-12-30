به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صبح امروز در برخی نواحی زاگرس مرکزی و مناطقی از خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و گلستان باران می‌بارد.

مناطق وسیعی از شمال غرب، دامنه‌های زاگرس و البرز سپیدپوش شده و ارتفاع برف در برخی مناطق شهری در غرب کشور به نیم متر هم رسید.

برف و کولاک شب گذشته برخی محور‌های مواصلاتی و راه‌های ارتباطی روستایی در شمال غرب کشور را مسدود کرد. در خوزستان و هرمزگان هم تردد در مسیر‌های اهواز – رامهرمز و بندرلنگه – بندرخمیر به دلیل سیلاب مختل شده است.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، این سامانه اواخر امروز از شرق کشور خارج خواهد شد و فردا وزش باد و کاهش دما در نوار شرقی کشور ادامه دارد و در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبار برف رخ می‌دهد.