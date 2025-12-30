پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی تداخل دارو با غذا برای داوطلبان متخصص ادارهها در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: دوره آموزشی تداخل دارو با غذا با حضور داوطلبان متخصص این شهرستان که میتوانند پل ارتباطی بین نظام سلامت و جامعه باشند برگزار شد.
محسن کرم نژاد افزود: آگاهی از تداخلات پیچیده دارو و غذا، از بروز عوارض جدی پیشگیری و به ارتقای فرهنگ صحیح مصرف دارو و خودمراقبتی در خانوادهها کمک میکند.
رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش تخصصی داوطلبان و توانمندسازی آنان در ارائه مشاوره صحیح به شهروندان برگزار شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.