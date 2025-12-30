به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: دوره آموزشی تداخل دارو با غذا با حضور داوطلبان متخصص این شهرستان که می‌توانند پل ارتباطی بین نظام سلامت و جامعه باشند برگزار شد.

محسن کرم نژاد افزود: آگاهی از تداخلات پیچیده دارو و غذا، از بروز عوارض جدی پیشگیری و به ارتقای فرهنگ صحیح مصرف دارو و خودمراقبتی در خانواده‌ها کمک می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش تخصصی داوطلبان و توانمندسازی آنان در ارائه مشاوره صحیح به شهروندان برگزار شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.