محمدجواد شیخی گفت: به مناسبت ماه مبارک رجب، رویداد فرهنگی و تعاملی «کتاب جمکران» را برای علاقهمندان به کتابهای دینی آغاز کردهایم و این مسابقه تا روز ولادت امام علی (ع) ادامه دارد.
مدیر ورابط عمومی انتشارات جمکران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: این برنامه فرهنگی در قالب یک مسابقه مرحلهای طراحی شده و شرکتکنندگان با عبور از پنج مرحله متنوع، شانس دریافت جوایز روزانه و حضور در قرعهکشی نهایی را خواهند داشت.
وی افزود: مراحل این مسابقه بهگونهای طراحی شده که علاوه بر ایجاد فضای سرگرمکننده، میزان آشنایی مخاطبان با آثار و نویسندگان حوزه کتاب دینی و فرهنگی را نیز محک بزند.
محمد جواد شیخی گفت: مراحل مسابقه به این شکل است که در مرحله نخست، شرکتکنندگان باید با استفاده از یک جدول حروف، نام پنج اثر از انتشارات کتاب جمکران را شناسایی کنند مرحله دوم به حدس نام چند نویسنده شناختهشده اختصاص دارد که مخاطبان با مطالعه زندگینامههای کوتاه ارائهشده، باید نویسنده موردنظر را تشخیص دهند.
وی افزود: همچنین در مرحله سوم، ده اثر مختلف به مخاطبان معرفی میشود و شرکتکنندگان باید تشخیص دهند کدامیک از این آثار متعلق به انتشارات کتاب جمکران است ومرحله چهارم شامل شناسایی نام چند کتاب بر اساس معرفی کوتاه و محتوای ارائهشده از آن آثار است.
مسئول روابط عمومی انتشارات جمکران گفت: مرحله پنجم به تشخیص آثار پرفروش اختصاص دارد و شرکتکنندگان باید از میان ده کتاب معرفیشده، آثاری را انتخاب کنند که بیش از ۵۰ هزار نسخه از آنها به چاپ رسیده است.
محمدجواد شیخی گفت: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگانی که در هر روز امتیاز بالای ۸۰ کسب کنند، به مسابقه روزانه راه یافته و شانس دریافت جوایز روزانه را خواهند داشت. همچنین افرادی که امتیاز بالای ۶۰ را کسب کنند، در قرعهکشی نهایی شرکت داده میشوند.
وی افزود: جوایز این رویداد فرهنگی شامل کارت هدیه نقدی و بستههای متبرک مسجد مقدس جمکران بهصورت روزانه است. در پایان نیز قرعهکشی نهایی برگزار شده و کمکهزینه سفر به کربلای معلی، کمکهزینه سفر به مشهد مقدس و هدایای ویژه برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
مسئول روابط عمومی انتشارات جمکران گفت: این رویداد بهگونهای طراحی شده که همه شرکتکنندگان با صرفنظر از رتبه نهایی، از امتیازات و هدایای متنوعی همچون تخفیفهای جذاب خرید کتاب، بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت انتشارات جمکران در این مسابقه فرهنگی ثبتنام کرده و در مسابقه شرکت کنند.
آقای شیخی افزود: این مسابقه تا میلاد حضرت علی (ع) ادامه دارد. همچنین منابع اصلی پاسخگویی به پرسشها در مراحل مختلف این رویداد، سایت و کانالهای رسمی انتشارات کتاب جمکران معرفی شدهاند.
انتشارات «کتاب جمکران» فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ در شهر قم آغاز کرده است. نشر محتوای معتبر در حوزه مهدویت رسالت اصلی این انتشارات است.