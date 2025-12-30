با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور؛
افتتاح بخشهای توسعه یافته مرکز نگهداری سالمندان بهشت امام رضا در پردیس
بخشهای توسعه یافته مرکز نگهداری سالمندان بهشت امام رضا (ع) با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی و کشوری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مراسم افتتاح رسمی و بهرهبرداری از بخشهای توسعه یافته مرکز خیریه نگهداری از سالمندان بهشت امام رضا(ع) با حضور محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، طاهرخانی، فرماندار پردیس، نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
در این مراسم، ظرفیتهای جدید مرکز شامل بخشهای نگهداری، درمان و بازتوانی معرفی شد که علاوه بر ارائه خدمات مراقبتی، امکان ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به سالمندان را نیز فراهم میکند. در حال حاضر، این مرکز میزبان ۱۲۰ سالمند است و با توسعه بخشها، ظرفیت پذیرش تا ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.