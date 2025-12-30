خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاح رسمی و بهره‌برداری از بخش‌های توسعه یافته مرکز خیریه نگهداری از سالمندان بهشت امام رضا(ع) با حضور محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، طاهرخانی، فرماندار پردیس، نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد. به گزارشمراسم افتتاح رسمی و بهره‌برداری از بخش‌های توسعه یافته مرکز خیریه نگهداری از سالمندان بهشت امام رضا(ع) با حضور محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، طاهرخانی، فرماندار پردیس، نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این مراسم، ظرفیت‌های جدید مرکز شامل بخش‌های نگهداری، درمان و بازتوانی معرفی شد که علاوه بر ارائه خدمات مراقبتی، امکان ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به سالمندان را نیز فراهم می‌کند. در حال حاضر، این مرکز میزبان ۱۲۰ سالمند است و با توسعه بخش‌ها، ظرفیت پذیرش تا ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.