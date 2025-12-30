باشگاه‌های پرسپولیس و گل گهر به علت همکاری نکردن با تیم ملی فوتبال بانوان به کمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند.

فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما درباره همکاری نکردن دو باشگاه پرسپولیس و گل گهر سیرجان با تیم ملی فوتبال بانوان گفت: با توجه به همکاری نکردن این دو باشگاه برای در اختیار گذاشتن بازیکنانشان به اردوی تیم ملی به زودی نشست کمیته انضباطی برای آنها تشکیل می‌شود و نامه آن به هیئت‌های استان‌های تهران و کرمان ارسال شده است.

وی افزود: اردوی تیم ملی فوتبال بانوان به صورت کوتاه و سه روزه در مرکز ملی فوتبال برپا شد و مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی برای این اردو ۳۰ بازیکن دعوت کرده بود که هشت نفر در آن غیبت کردند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: باشگاه گل گهر هشت بازیکن و پرسپولیس دو بازیکن خود را که در این مقطع به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، در اختیار تیم ملی قرار ندادند و تیم ملی محبور شد از پنج بازیکن دیگر برای این اردو دعوت کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال بانوان اسفند امسال باید در جام ملت‌ها شرکت کند و فرصت چندانی برای برگزاری اردو‌های تدارکاتی نداریم، مجبوریم اردو‌های کوتاه مدت مقطعی داشته باشیم، بنابراین از باشگاه‌ها توقع همکاری داریم.