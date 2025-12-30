شهید سلیمانی در اوج جنگ با داعش در نامه‌ای خطاب به دخترشان، منطق حضور نیروی قدس سپاه در خارج از مرز‌های کشور و مقابله با دشمنان مردم ایران را تشریح کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ شهید حاج‌قاسم سلیمانی در اوج جنگ با داعش و جریان‌های تکفیری در سوریه و عراق در اواسط دهه ۹۰ در نامه‌ای مفصل خطاب به دخترشان خانم زینب سلیمانی، منطق حضور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خارج از مرز‌های کشور و مقابله با دشمنان مردم ایران را تشریح کرده‌اند. این دستنوشته، گزیده‌ای کوتاه از همان نامه مهم و راهبردی است؛

اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود.

اما چه کنم که برخی روشنفکرنما‌ها می‌خندند، فکر می‌کنند ما برای بقاء شخص بشار می‌جنگیم، نمی‌دانند این جبهه‌ی دفاع از انسانیت است، نه فقط دفاع از اسلام، این جبهه‌ی دفاع از اسلام است نه فقط از شیعه.

این جبهه‌ی دفاع از ایران است نه فقط شیعه، این جبهه دفاع از همه انسان‌های بی‌خبر در خانه‌ها و خیابان‌ها و تجارتخانه هاست...