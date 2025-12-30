پخش زنده
امروز: -
نشست همآفرینی داوران چهارمین مهرواره هوای نو با حضور داوران این مهرواره و چهرههای سرشناس عرصه ستایشگری اهل بیت در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست همآفرینی داوران چهارمین دوره مهرواره هوای نو که به منظور ایجاد هماهنگی و مرور سیاستها و شاخصهای داوری این دوره از مهرواره تشکیل شد؛ حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر زنده، مردمی و الهی بودن نهاد هیأت تاکید کرد.
وی گفت: هیأت نه ساختاری اداری و نه پدیدهای دولتی است؛ هیأت سرمایه عظیم اجتماعی شیعه و یکی از مؤثرترین ابزارهای جهاد تبیین در زمان جنگ ترکیبی است و نباید نگاه حداقلی به آن داشت. انتظار از هیأتها در این مقطع تاریخی، انتظاری بهجا و متناسب با شرایط امروز است.
حجتالاسلام محمد قمی با اشاره به برکات توسل جمعی به اهلبیت افزود: هرچه داریم از نورانیت این مجالس و توسلهای جمعی است و اگر توفیقی در خدمت به اقامه امر اهلبیت حاصل میشود، به برکت همین نوا، نفس، حکمت، ذوق و ادب خادمان این مسیر است.
وی با قدردانی از زحمات فعالان و کارشناسان این عرصه، افزود: استفاده از نکات دقیق، منقح و راهبردی استادان و صاحبنظران، نشاندهنده عمق و بلوغ این جریان است. بسیاری از مفاهیم عمیق و ارزشمند در قالب کلمات کوتاه، اما پرمغز بیان شد که جای قدردانی دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دو نگاه مهم در مواجهه با مسئله هیأت، تصریح کرد: یک نگاه، نگاه به ارتقای درونی هیأت است؛ اینکه چگونه مسائل این سرمایه سترگ میتواند کمتر، رشد آن بیشتر و اثرگذاریاش افزونتر شود.
حجتالاسلام محمد قمی گفت: نگاه دوم که شاید به اقتضائات امروز نزدیکتر باشد، توجه به نقش بیبدیل هیأت در زمانۀ نبرد دشوار و جنگ تمامعیار شناختی و رسانهای است.
وی ادامه داد: امروز دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ تبلیغاتی و روانی گذاشته است. رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر از تعابیری همچون جنگ ترکیبی، جنگ روایتها، قبضه افکار عمومی و نبرد شناختی استفاده کردهاند و نقطه کانونی این میدان را «جهاد تبیین» دانستهاند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در میلاد حضرت صدیقه طاهره، گفت: ایشان صراحتا فرمودند که کانون، مرکز و پایگاه جهاد تبیین، هیأت است، این یعنی در میدان اصلی نبرد، هیأت میتواند کار را تمام و نقش تعیینکننده ایفا کند.
حجتالاسلام محمد قمی با بیان اینکه هیأت باید هیأت بماند، تأکید کرد: ما بهدنبال سازمانیکردن، دولتیکردن یا بروکراتیککردن هیأت نیستیم. هیأت پدیدهای مردمی، الهی و برخاسته از فطرت است، اما در عین حال نیازمند انسجام، حکمت، انضباط و سازوکار هوشمندانه است؛ بهگونهای که حمایت حاکمیت نیز به شکلی حداقلی و غیرمخرب صورت گیرد.
وی با طرح سؤالی درباره سهم هیأت در میدان واقعی نبرد امروز، افزود: هیأتهای تراز، موفق و متصل به یکدیگر میتوانند بارهای بزرگی از دوش جامعه بردارند. تجربههای موفق باید شناسایی، برجسته و بهعنوان الگو به دیگر هیأتها معرفی شود تا جریان الگوپذیری و تعمیم شکل بگیرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ما خود را خادم همه هیأت ها، بهویژه هیأتهای کوچک و محلی میدانیم که در حاشیه شهرها و مناطق دورافتاده، با محور محبت سیدالشهد گرهگشایی و مسائل مردم را حل میکنند. این سرمایه نباید دستکم گرفته شود و نگاه حداقلی به آن روا نیست.
حجتالاسلام محمد قمی با اشاره به فرآیند ارزیابی و داوری آثار و فعالیتهای مهرواره هوای نو، گفت: سختگیری کارشناسانه و منصفانه نهتنها ایراد نیست، بلکه لازمه رشد و ارتقاست. ممکن است در یک حوزه آثار خوب فراوان باشد، اما اثر ممتاز نداشته باشیم؛ این مسئله اشکالی ندارد و خود زمینه تعالی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: هدف ما صرفاً داوری و ارزیابی نیست؛ بلکه مربیگری، انتقال تجربه و کمک به ارتقای هیأتهاست. اینکه به هیأتی گفته شود کار تو خوب است، اما با رعایت چند ظرافت میتواند عالی و بینظیر شود، هدیهای ارزشمند است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با تأکید بر مردمیماندن جریان هیأت، افزود: این مسیر نباید به یک دستگاه یا ساختار اداری تبدیل شود. سازمان تبلیغات اسلامی نیز خود را خادم این حرکت میداند، نه مالک آن، اگر بتوانیم با استفاده از ابزارهای هنری و رسانهای، الگوهای موفق هیأتی را به جامعه معرفی کنیم، آنگاه هیأتها در مسیر ارتقا، هم نقش اجتماعی خود را ایفا میکنند و هم در خط مقدم جهاد تبیین اثرگذار خواهند بود.