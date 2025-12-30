پخش زنده
رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی گفت: سیاست جامعه هتلداران استان بر حفظ کرامت زائر و تسهیل سفر به مشهد است و بر همین اساس، برنامهای برای افزایش نرخها در ایام نوروز در دستور کار قرار ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود مادرشاهیان افزود: از ابتدای پاییز میانگین ضریب اشغال هتلهای استان در بازهای حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد قرار داشته که با توجه به ورود به فصل غیرپیک، وضعیت نسبتاً قابل قبول ارزیابی میشود.
این میزان اشغال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش حدود ۱۰ درصدی همراه بود که نشاندهنده بهبود نسبی شرایط گردشگری است.