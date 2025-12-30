ساماندهی و آموزش نیرو‌ی متخصص در عملیات هرس، پیوند و سرشاخه‌کاری باغات، نقطه عطفی در ارتقای بهره‌وری و استانداردسازی فعالیت‌های باغبانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ برای اولین بار در کشور، نشست مشترک با هدف ساماندهی و آموزش نیرو‌های متخصص در عملیات هرس، پیوند و سرشاخه‌کاری باغات برگزار شد؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای بهره‌وری و استانداردسازی فعالیت‌های باغبانی باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در این نشست که با حضور مسئولان مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی برگزار شد، گفت: با توجه به کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های هرس، پیوند و سرشاخه‌کاری و نقش مستقیم این عملیات در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول، کاهش خسارات باغی و افزایش عمر اقتصادی باغات، اجرای این طرح اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

احمد اسدی هدف از این طرح را، ارتقای مهارت‌های فنی فعالان بخش باغبانی، استانداردسازی عملیات باغبانی، کاهش خسارات ناشی از اجرای غیراصولی عملیات، ایجاد اشتغال تخصصی پایدار دانست و افزود: این طرح در قالب تفاهم نامه میان امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تنظیم شد و طرفین بر امضای تفاهم‌نامه همکاری برای نخستین بار در کشور با رویکرد علمی، مهارتی و کاربردی تأکید کردند.

او گفت: در مرحله آزمایشی این طرح، تربیت ۲۰ نفر نیروی ماهر برای پوشش ۷۸٬۰۰۰ هکتار از باغات استان در دستور کار قرار دارد.