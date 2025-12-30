پخش زنده
مدیرکل راهداری راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی از برقراری تردد روان علی رغم بارش باران و برف از شب گذشته در تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، جلال زاده، گفت: در پی بارش باران و برف در شبانه روز گذشته و کاهش دید افقی با کندی تردد در برخی محورها مواجه بودیم که محور سربیشه - ماهیرود به دلیل طغیان رودخانه مسدود و با تلاش بی وقفه عوامل راهداری بازگشایی شد.
وی افزود: با توجه به هشدار هواشناسی، برنامهریزی لازم برای استقرار راهداران و ماشینآلات راهداری و فعال سازی قرارگاه استانی راهداری زمستانی با اولویت محورهای اصلی و شریانی استان، از روز گذشته انجام شد که با برفروبی و شن و نمکپاشی بهموقع مانع از انسداد راههای استان شد.
جلال زاده با بیان اینکه ۷۲ راهدار استان در قالب تیمهای راهداری در این مدت خدماترسانی به کاربران جادهای را انجام دادهاند، افزود: ۵۱ دستگاه ماشین آلات راهداری در سطح استان و ۱۹ باب راهدارخانه مشغول خدمات رسانی به کاربران جادهای و هم استانیها هستند.
جلال زاده گفت: محورهای مواصلاتی استان از طریق بیش از ۳۷ دوربین نظارتی به صورت آنلاین توسط همکاران حاضر در مرکز مدیریت راههای این اداره کل رصد و پایش شده و به محض تغییرات جوی اقدامات پیشگیرانه در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
به گفته وی بیشترین بارش برف در محور سرایان - کاخک و باراش باران در اغلب محورهای استان را داشتهایم که به همت راهداران استان در حال حاضر تردد در تمامی محورها برقرار است.
مدیرکل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: راهداران با تلاش بیوقفه طی ساعات دیشب تاکنون مشغول پاکسازی و بازگشایی محورها هستند و برفروبی در راههای فرعی و روستایی استان توسط تیمهای راهداری در حال انجام است.
جلال زاده افزود: با توجه به لغزندگی فعلی سطح راههای استان از تمامی رانندگان خواهشمند است با رعایت نکات ایمنی؛ سوخت کامل و تجهیزات ایمنی و و سایل گرمایشی اقدام به تردد کنند و قبل از اقدام به سفر با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جادههای استان مطلع شوند.