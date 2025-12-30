با توجه به اعلام تعطیلی فردا چهارشنبه دهم دی ماه در استان سمنان همه امتحانات دانش آموزان بجز پایه های یازدهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد ، لغو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با صدور اطلاعیه ای با اشاره به مصوبه جلسه کمیته استانی تأمین پایدار انرژی، درباره تعطیلی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و بانک‌های استان سمنان در روز چهارشنبه دهم دی‌ماه آورده است :

بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین داوطلبان آزاد طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد و تعطیلی شامل این امتحانات نمی‌شود.

همچنین امتحانات داخلی مدارس در این روز لغو و برگزاری مجدد آنها به زمان دیگری موکول شده است که زمان دقیق آن متعاقباً از سوی مدارس و با تصمیم شورای مدرسه به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

در پایان این اطلاعیه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف بهینه انرژی، از مدیران مدارس خواسته شده است نسبت به تنظیم ترموستات موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی بر روی پایین‌ترین سطح مجاز با رعایت دمای حداقلی آسایش اقدام کنند.