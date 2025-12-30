رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان گفت: به منظور توسعه کشت‌های روغنی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، در سال زراعی جاری ۴۶۰۳ هکتار از اراضی استان لرستان به کشت کلزا اختصاص داده شد.

اختصاص چهار هزار و ۶۰۳ هکتار از اراضی لرستان به کشت کلزا

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان با اشاره به اختصاص چهار هزار و ۶۰۳ هکتار از اراضی لرستان به کشت کلزا در سال زراعی جاری گفت: بیشترین سطح زیر کشت کلزا در استان مربوط به شهرستان پلدختر با ۲۰۲۰ هکتار است و همه شهرستان‌ها به جز دلفان اقدام به کشت این محصول کرده‌اند.

نامدار صیادی افزود: بالاترین عملکرد کلزا در سال‌های گذشته مربوط به شهرستان سلسله با تولید ۶۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده است، در حالی که متوسط عملکرد استان ۱۸۰۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است.

صیادی در ادامه گفت: در سال زراعی جدید، ارقام زمستانه شامل هامان، هوپا، ناتالی، نپتون و نفیس و ارقام بهاره شامل هایولا ۵۰ و دلگان در مزارع استان کشت شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب مزارع استان اظهار امیدواری کرد: اکثر مزارع از سطح سبز مناسبی برخوردار هستند و انتظار می‌رود پس از رفع خطر سرمازدگی و با مدیریت صحیح مزرعه، شاهد عملکرد مطلوب و افزایش تولید کلزا در لرستان باشیم.