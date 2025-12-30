به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار لاهیجان گفت: طرح احیای آب‌بندان روستای ایشکای پهمدان بخش رودبنه به مساحت ۱۱ هکتار و عمق ۳ متر در حال اجراست که نقش مهمی در مدیریت منابع آب زراعی منطقه خواهد داشت.

علیرضا مسچیان با اشاره به اینکه این آب‌بندان توان تأمین آب برای حدود ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این روستا را دارد، افزود: زمین‌های کشاورزی که در سال‌های گذشته با تنش آبی مواجه بودند و همچنین زمین‌های پایین‌دست روستا از آب این آب بندان بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۸۰ خانوار کشاورز به صورت مستقیم از مزایای این آب‌بندان بهره‌مند می‌شوند، گفت: زمین‌های این خانوار‌ها در حاشیه آب‌بندان واقع شده و اجرای این طرح نقش مؤثری در پایداری و توسعه تولیدات کشاورزی منطقه خواهد داشت.