رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ اسقاط را حلقه کلیدی نوسازی ناوگان و اقتصاد چرخشی دانست و گفت: بهره مندی هدفمند از مواد و اجزای حاصل از اسقاط وسایل نقلیه ضروری است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی با تأکید بر نقش محوری صنعت اسقاط در نوسازی ناوگان گفت: اگرچه ایدرو به طور مشخص متولی نوسازی ناوگان است، اما مسئولیت کل این طرح فقط بر عهده یک دستگاه نیست و این مسیر مشترک است.

­رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به ضرورت بازنگری جدی در وضعیت موجود، از اعضای انجمن اسقاط خواست ضمن شناسایی چالش‌های فرآیند اسقاط، درباره راهکار‌های افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بیاندیشند.

وی با بیان اینکه صرف اتکا به مراکز اسقاط پاسخگوی نیاز کشور نیست، ادامه داد: ما مراکز اسقاط داریم، اما اعتقاد داریم باید به سمت ایجاد کارخانه اسقاط حرکت کنیم. اسقاط، یک زنجیره گسترده است که در فرآیند متلاشی سازی خودرو از هم گسسته می‌شود و باید این زنجیره را دوباره احیا کنیم.

مقیمی با تأکید بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از مواد و اجزای حاصل از اسقاط؛ گفت: در فرآیند اسقاط، اقلام ارزشمندی از جمله فولاد، مس، منیزیم، شیشه، سیالات و سایر مواد وجود دارد که نباید هدر بروند. در برخی نقاط، تجمیع یا ادغام شدن یک راهکار مؤثر است؛ برای مثال می‌توان در یک مجموعه مانند شمس‌آباد، ظرفیتی ایجاد کرد که همه این مواد در کنار هم استحصال شوند تا به‌جای اتکا به منابع جدید، از ذخایر موجود و گردش مواد بهره ببریم.

وی افزود: اینجاست که فناوری و استفاده از تجهیزات مدرن می‌تواند به کمک ما بیاید. رویکرد ما باید حرکت جدی به سمت اقتصاد چرخشی باشد؛ نه صرفاً متلاشی کردن یک سازه، بلکه بازگرداندن مواد به چرخه تولید.

ایجاد ارزش افزوده برای صنایع پایین دستی با اسقاط اصولی وسایل نقلیه

در ادامه این نشست، حسن کریمیان رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور نیز با تشریح وضعیت فعلی مراکز اسقاط، این صنعت را یکی از پایه‌های کمتر دیده‌شده، اما مؤثر در زنجیره ارزش اقتصاد چرخشی دانست و گفت: اسقاط اصولی وسایل نقلیه، علاوه بر کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، زمینه بازیافت هدفمند مواد، کاهش مصرف منابع اولیه و ایجاد ارزش‌افزوده برای صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به صنعت اسقاط؛ افزود: بدون تقویت زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و اصلاح برخی مقررات، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی اسقاط وجود نخواهد داشت.