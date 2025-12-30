پخش زنده
از ابتدای آغاز طرح مهر درمان تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر از خدمات تخصصی درمانی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از برگزاری طرح مهر درمان در شهرستانهای رستم، پاسارگاد، سروستان، استهبان، زریندشت و قیروکارزین خبر داد و گفت: در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارائه خدمت به مناطق کمبرخوردار، تیمهای تخصصی دانشگاه در قالب طرح مهر درمان به این شش شهرستان اعزام شدند.
امین نیاکان افزود: در مجموع ۹۸۵ ویزیت تخصصی انجام و بیش از هزار و ۲۰۰ خدمت درمانی تخصصی به مردم این مناطق ارائه شد.
وی ادامه داد: طرح مهر درمان با استقبال گسترده مردم روبهرو بوده و تاکنون افزون بر ۱۲ هزار نفر از هماستانیها در مناطق مختلف تحت پوشش این طرح، از خدمات تخصصی بهرهمند شدهاند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت بر اساس برنامه ریزیها اجرای طرح مهر درمان در فارس تداوم دارد.