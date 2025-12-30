پخش زنده
کارگاه آموزشی با عنوان «سفیران سلامت دانشجو» در دانشکده ملی مهارت پسران آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانشجو با هدف توانمندسازی آنان و تبدیل به سفیران فعال در حوزه سلامت در دانشکده ملی مهارت پسران این شهرستان برگزار شد.
محسن کرم نژاد افزود: شرکت کنندگان با راهکارهای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر شایع در محیطهای دانشجویی، اهمیت واکسیناسیون، اصول بهداشت فردی و جمعی و روشهای صحیح اطلاع رسانی در این خصوص آشنا شدند.
وی بیان کرد: همچنین در محور بهداشت روان با روشهای اولیه مدیریت استرس و فشارهای تحصیلی، شناسایی علائم هشدار دهنده در خود و همسالان، مهارتهای ارتباطی موثر برای حمایت روانی و معرفی راههای دسترسی به خدمات تخصصی مورد بحث و آموزش قرار گرفت.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.