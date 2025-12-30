به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، بار دیگر مردم انقلابی شهرستان نهاوند با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهبرمعظم انقلاب و شهدا تجدید بیعت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم گفت: حماسه نهم دی ماه، مظهر بصیرت دشمن‌شناسی و وقت‌شناسی ملت شریف ایران اسلامی است که در مقابل فتنه‌ها و تبلیغات دروغین علیه کشور ایستادند و بار دیگر با ولایت تجدید میثاق کردند.

آیت الله شعبانی موثقی با بیان این که امروز کشورمان در یک جنگ اقتصادی نابرابر با دشمنان قرار دارد، افزود: همه ما موظف هستیم هرکسی به اندازه وسع و توان خود دولتمردان را در این جنگ نابرابر اقتصادی یاری کنیم.

او همچنین با اشاره به مشکلات مردم در بخش مسکن، بر حل مشکلات مردم در این بخش تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنانش ، نهاوند را مهد تربیت عالمان فرزانه‌ای همچون شهید «حیدری» و شهید «قدوسی» بیان کرد و گفت: این شهرستان در مقاطع مختلف تاریخی علمدار بوده است و هرجا نیاز بوده جوانان این شهرستان به میدان آمدند و افتخار آفرین بوده و هستند.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: توطئه‌های دشمنان ادامه خواهد داشت و باید هوشیار باشیم و ارزش‌ها را باید بیش از پیش احیا کنیم و برای این کار باید شهدا را الگو قرار دهیم.