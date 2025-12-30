به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه اول این مجتمع با اشاره به اهمیت راهبردی واحد تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی گفت: این واحد که در پالایشگاه اول پارس جنوبی مستقر است، تنها واحد فعال تولید ماده بودارکننده در کشور و خاورمیانه و از معدود تولیدکنندگان این محصول استراتژیک در سطح جهان به شمار می‌رود که از مرداد ۱۳۹۷ با تکیه بر توان فنی، دانش نوآورانه و تخصص نیرو‌های داخلی به بهره‌برداری رسیده است.

علی احمدی با تأکید بر نقش حیاتی این محصول در ارتقای ایمنی شبکه گازرسانی کشور افزود: تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان پالایشگاه اول پارس جنوبی، نه‌تنها منجر به شکسته شدن انحصار چند کشور خارجی در تولید ماده بودارکننده گاز شده، بلکه از خروج مبالغ قابل توجه ارز از کشور جلوگیری کرده است؛ دستاوردی مهم که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان ماه آذر، بیش از ۴۳۰ تن ماده بودارکننده گاز طبیعی در این واحد تولید و به شرکت‌های گاز استانی سراسر کشور تحویل داده شده است؛ آماری که بیانگر پایداری تولید، تأمین کامل نیاز شبکه گازرسانی و عملکرد مطمئن این واحد راهبردی است.

احمدی همچنین به اقدامات فنی و نوآورانه انجام‌شده در این واحد اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری، مجموعه‌ای از اصلاحات فنی، بهینه‌سازی فرآیند‌ها و اقدامات نوآورانه به‌صورت هدفمند در واحد تولید ماده بودارکننده اجرا شده که نتیجه آن، دستیابی به تولید حداکثری، پایدار و ایمن این محصول حساس و استراتژیک بوده است.