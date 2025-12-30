پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان گفت: بیستوچهارمین فصل کاوش باستانشناسی میراث جهانی هگمتانه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن معصومعلیزاده با بیان اینکه این فصل از کاوش با هدف بازنگری لایهنگاری این محوطه تاریخی انجام میشود، افزود: تیمی مجرب به سرپرستی مهرداد ملکزاده این فصل از کاوش را بر عهده دارند.
او با اشاره به اهمیت کاوشهای باستانشناختی در این محوطه جهانی، عنوان کرد: کاوشها زمینهای برای فهم عمیقتر و دقیقتر از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین کهن فراهم میکند و این موضوع پس از ثبت جهانی اهمیتی دو چندان یافته است.
معصومعلیزاده با تاکید بر نقش پژوهشهای علمی و کاوشهای مستمر در هگمتانه، گفت: این روند پژوهشی در راستای معرفی، حفظ و نگهداری و بهرهبرداری درست از این میراث جهانی است و به روشن شدن لایههای پنهان آن کمک میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه هگمتانه به عنوان پهناورترین محوطه تاریخی ایران شناخته میشود، خاطرنشان کرد: کاوشهای باستانشناسی این اثر مهم از سال ۱۳۶۲ آغاز و تاکنون ۲۳ فصل از آن توسط باستانشناسان مطرح داخلی و خارجی انجام شده است.