به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار محمد رضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت حماسه نه دی و شهدای عملیات کربلای چهار در مصلب بیت المقدس بصیرت و آگاهی مردم را رمز پیروزی در برابر توطئه ها دانست و گفت ولایت مداری و تبعیت از ولایت در کنار اتحاد و انسجام ملی همواره فتنه ها و توطئه ها را با شکست مواجه کرده که حماسه نه دی تجلی بصیرت و انسجام و اتحاد ملی است.

سردار محمدرضا نقدی به تشریح نقش دشمن و عوامل خودفروخته داخلی در فتنه ۸۸ پرداخت و گفت فتنه ای که با بهانه دروغین انتخابات در کشور شعله ور شد فتنه ای پیچیده و توطئه ای چند وجهی و جدی ترین تهدید از ابتدای پیروزی انقلاب بود که با بصیرت و حماسه حضور مردم این توطئه دشمن با شکست روبرو شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت بصیرت در همه بخش های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی راهگشا و چراغ راه است و در عرصه کنونی که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار را آغاز کرده باید با تبعیت از رهنودهای رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر ظرفیت های داخلی برای افزایش بهره وری و بهبود شاخص های اقتصادی تلاش کرد.

سردار محمد رضا نقدی دست آوردهای موشکی، پهپادی، دفاعی،هسته ای و فضایی کشور را یادآور شد و گفت متخصصان و دانشمندان کشور در سخت ترین تحریم ها به مرزهای علم و فن آوری رسیدند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه همین دست آوردهای ملت بزرگ ایران پشت استکبار را لرزاند و باید این نگاه به داخل در عرصه اقتصاد هم سر لوحه مسئولان و متولیان قرار گیرد.

در این مراسم صادق آهنگران مداح نواهای خاطره انگیز هشت سال دفاع مقدس به نوحه خوانی پرداخت و از اثر موسیقیایی حماسی جنگ عشق هم رونمایی شد.