معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان آغاز طرح ضربتی بازدید از جایگاههای عرضه سوخت استان تهران، به همراه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جایگاههای سوخت تهران بازدید و بر ضرورت ارتقای خدمترسانی و مقابله جدی با تخلفات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت مؤثرتر بر نحوه خدمترسانی به مشتریان در جایگاههای عرضه سوخت، «طرح بازدید از جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز در سطح منطقه تهران» را تدوین و اجرا کرد.
این طرح با هدف شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد با متخلفان جایگاههای سوخت به اجرا درآمد.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و همچنین بازرس کل و معاون بازرسی امور نفت، در یکی از جایگاههای سوخت تهران حضور یافتند و با بررسی وضع خدمترسانی، مواردی همچون کیفیت فرآورده، سلامت تجهیزات، رعایت نرخهای مصوب و اجرای طرح کهاب (جمعآوری بخارات بنزین) را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.
این بازدید بخشی از برنامه گستردهای است که با حضور بیش از ۲۶ هیأت بازرسی و حدود ۱۲۰ نفر از بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سازمان تعزیرات حکومتی در سطح استان تهران اجرا شد.
جایگاههای مورد بازدید بر اساس میزان شکایات مردمی، حجم فروش و پراکندگی نواحی تعیین شده بودند.
شیرعالی در این بازدید گفت: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح خدمترسانی به مردم و برخورد قاطع با تخلفات جایگاههای سوخت است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
وی همچنین با حضور میدانی در میان مردم مراجعه کننده به این جایگاه، با گفتوگو با آنان، مستقیماً در جریان مشکلات و معضلات موجود در این جایگاه عرضه کننده سوخت قرار گرفت.