معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی استان البرز گفت: پل خاتون پس از ۲ سال مرمت و بازسازی آماده بهرهبرداری عمومی است. همه مراحل مرمت و ساماندهی با حفظ اصول مرمت انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهباز محمودی با اشاره به پایان عملیات مرمت و بازسازی پل تاریخی کرج، معروف به پل خاتون گفت: این پل یکی از بناهای شاخص و ارزشمند استان است که طی سالهای گذشته به دلیل رسیدگی نکردن و تخریبهای طبیعی و انسانی، دچار آسیبهای جدی شده بود. با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این بنا، ادارهکل میراث فرهنگی البرز با هماهنگی وزارتخانه و تأمین اعتبار از منابع استانی و ملی، پروژه مرمت پل را به یکی از بهترین معماران مرمت بناهای تاریخی کشور واگذار کرد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با بیان اینکه عملیات مرمت طی ۲ سال گذشته به طور کامل انجام شده است، تصریح کرد: پلی که در گذشته امید کمی به بازسازی آن وجود داشت، اکنون با رعایت کامل اصالت و فرم اصلی بنا مرمت و بازسازی شده است. در فرآیند مرمت، از مصالح و تکنیکهای سنتی متناسب با سبک اولیه پل استفاده شد تا هم استحکام بنا حفظ شود و هم جلوه تاریخی آن همچنان قابل مشاهده باشد.
او توضیح داد: برای بهرهبرداری عمومی از پل و ساماندهی اطراف آن، هماهنگیهای لازم با شهرداری کرج انجام و طرح پیشنهادی شهرداری پس از بررسی در شورای فنی استان تصویب و نامه تأییدیه آن به شهرداری ابلاغ شد. پیشبینی میشود عملیات پیادهروسازی و ساماندهی فضای اطراف و زیر پل در ماههای آینده آغاز شود تا این اثر تاریخی به فضایی امن و قابل استفاده برای شهروندان تبدیل شود.
محمودی در خصوص مصالح باقیمانده از مرمت پل گفت: اخیرا مطالبی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه آجرهای باقیمانده از مرمت پل، نخاله هستند. در حالی که این ادعا صحت ندارد. این آجرها جزو مصالح اصلی مورد استفاده در مرمت پل هستند و به عنوان مصالح پای کار نگه داشته شدهاند تا در پیادهروسازی اطراف و زیر پل مورد استفاده قرار گیرند.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز درباره سازه نگهبانی زیر پل نیز اظهار کرد: سازه نگهبانی که در زیر پل اجرا شده است، طبق نظر مشاوران متخصص مرمت طراحی شده و نقش مهمی در تقویت و حفظ استحکام پل ایفا میکند. این سازه، بخشی از برنامه مرمت برای اجرای طاقها و قوسهای پل بود و تا زمان تکمیل طرح ساماندهی در محل باقی خواهد ماند.
او ضمن تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح گفت: اطلاعات نادرست منتشر شده در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی باعث برداشتهای اشتباه درباره وضعیت پل شده است، در حالی که تمام مراحل مرمت و ساماندهی با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل با نهادهای ذیربط انجام شده است.
محمودی ادامه داد: هدف ما این است که پل خاتون علاوه بر حفظ ارزش تاریخی خود، به مکانی فرهنگی و گردشگری برای شهروندان تبدیل شود. پیادهروسازی و ساماندهی اطراف و زیر پل، امکان دسترسی آسان شهروندان به این اثر تاریخی را فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در تعامل مردم با میراث فرهنگی و تاریخ شهر ایفا کند.