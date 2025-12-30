پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بر ضرورت به هم رسانی فعالان صنعت و معدن با شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ بهرام شکوری در نشست نقشآفرینی راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال، با بیان اینکه محصول شرکتهای دانشبنیان به افزایش بازده و بهرهوری صنعت و معدن کمک میکند، افزود: شرکتهای دانشبنیان بیش از آنکه نیازمند حمایت مالی باشند نیازمند ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی با این شرکتها هستند، چرا که مصرفکننده محصولات آنها ما هستیم و اگر ارتباط قویتر شود میتوانیم از این شرکتها با پول و سرمایه خودمان حمایت بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی میتواند در تأمین بودجه مورد نیاز معاونت علمی مشارکت کند، ادامه داد: باید در خام فروشی ایجاد ارزشافزوده کنید، باید کاری کرد که زنجیره ارزش شکل بگیرد تا افراد به جای تمرکز سرمایهگذاری در ابتدای زنجیره در کل زنجیره سرمایهگذاری کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز در این نشست تأکید کرد: صنعت بدون فناوری پایدار نمیماند و باید در همه بخشهای صنعت در کل زنجیره ارزش از نوآوری و فناوریها بهره برد.
محسن میرصدری، نایبرئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران پیشنهاد داد در اتاق ایران و شهرستانها صندوق پژوهش و فناوری ایجاد و از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای تسهیل سرمایه گذاریها در این بخش استفاده شود.
بیش از ۳ هزار شرکت دانشبنیان برای رفع نیازهای فناورانه معادن و صنایع معدنی کشور ایجاد شده است که در صورت همرسانی این شرکتها با حوزه صنایع معدنی و معادن بخش زیادی از نیازهای فناورانه این بخش برطرف خواهد شد.