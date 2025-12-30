تعطیلی ادارات مازندران فردا چهارشنبه ۱۰ دی
همه ادارات و مراکز دولتی، بانکها و مراکز آموزشی مازندران فردا چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل، اما امتحانات مدارس و دانشگاهها برقرار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران اعلام کرد در پی ناپایداری شرایط جوی و برودت هوا به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها، بیمهها و مراکز تجاری در استان مازندران روز چهارشنبه دهم دیماه تعطیل خواهند بود. اما امتحانات مدارس و دانشگاهها طبق برنامه برگزار میشود.
در پی پیشبینی سرمای کمسابقه در کشور و استان مازندران، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی ستاد مدیریت بحران استان تصمیم به تعطیلی کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها، بیمهها و مراکز تجاری در استان مازندران در روز چهارشنبه گرفت.
بر اساس این گزارش این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدماترسان و شعب کشیک بانکها نمیشود. همچنین مدارس و دانشگاههایی که برنامه امتحانی دارند، فعالیت خود را برای برگزاری آزمونها ادامه خواهند داد.
سازمان هواشناسی از تداوم سرمای هوا در روزهای آینده خبر داده و کارگروه مدیریت مصرف انرژی از شهروندان خواست با صرفهجویی در مصرف انرژی، برای حفظ رفاه عمومی همکاری کنند.