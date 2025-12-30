به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: در تازه‌ترین عملیات ضربتی علیه مظنونین گروه تروریستی داعش که طی ۲۴ ساعت گذشته در ۲۱ استان از جمله آدانا؛ آغری؛ آنکارا؛ آنتالیا؛ بینگول؛ چوروم؛ دنیزلی؛ ارزینجان؛ غازی انتب؛ گیرسون؛ استانبلو؛ کاستامونو؛ کیلیس؛ قونیه؛ موغلا؛ نیغده؛ عثمانیه؛ شانلی اورفا؛ شیرناک؛ یالووآ و وان اجرا شد؛ ۳۵۷ نفر بدلیل تبلیغ؛ جذب نیرو و تأمین مالی برای این گروه تروریستی دستگیر شدند.

روز گذشته در جریان عملیات نیرو‌های پلیس ترکیه به یک خانه تیمی در استان یالوآ سه پلیس و شش داعشی کشته شدند.

گفته می‌شود این افراد برای اجرای یک سری عملیات خرابکاری در شب سال نوی میلادی برنامه ریزی کرده بودند.