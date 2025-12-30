پخش زنده
امروز: -
هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، حراست و HSE در عسلویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نقش این صنعت را در تأمین بخش قابل توجهی از تولید و ارز کشور حیاتی دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری ستون حفظ پایداری تولید و صیانت از زیرساختهای انرژی است. کوچکترین کوتاهی در این حوزه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور بههمراه داشته باشد.
سخاوت اسدی با اشاره به سهم بیش از ۷۵ درصدی پارس جنوبی در تولید گاز کشور، تأکید کرد: رعایت استانداردها، ایمنی و مدیریت دادهها از ملزومات غیرقابل اغماض صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
وی توسعه دانش بومی و اتکا به توان داخلی را یکی از اهداف کلیدی سازمان عنوان کرد و گفت این نمایشگاه فرصت مناسبی برای عرضه دستاوردهای شرکتهای فناور، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات نرمافزاری و سختافزاری است.