به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) امروز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان خواهد بود و پیش بینی می‌شود نزدیک به ۲۲ میلیون نفر که ۴۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های انسانی نیاز خواهند داشت.

این سازمان بودجه ۱/۷۱ میلیارد دلاری را برای کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی درخواست کرده است.

اوچا گفت: چند دهه جنگ و درگیری، شکنند‌گی اقتصادی و سرمایه گذاری ناکافی در خدمات اساسی بخش‌های بزرگی از جمعیت را با کاهش مقاومت و تاب آوری مواجه کرده است.

قبل از این نیز سازمان‌های بین المللی اعلام کردند: احتمال می‌رود حدود ۱۷ میلیون افغان در زمستان امسال با ناامنی غذایی روبه رو شوند.