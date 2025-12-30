پخش زنده
دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد: افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان مواجه خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) امروز در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان خواهد بود و پیش بینی میشود نزدیک به ۲۲ میلیون نفر که ۴۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند به کمکهای انسانی نیاز خواهند داشت.
این سازمان بودجه ۱/۷۱ میلیارد دلاری را برای کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی درخواست کرده است.
اوچا گفت: چند دهه جنگ و درگیری، شکنندگی اقتصادی و سرمایه گذاری ناکافی در خدمات اساسی بخشهای بزرگی از جمعیت را با کاهش مقاومت و تاب آوری مواجه کرده است.
قبل از این نیز سازمانهای بین المللی اعلام کردند: احتمال میرود حدود ۱۷ میلیون افغان در زمستان امسال با ناامنی غذایی روبه رو شوند.