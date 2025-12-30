کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر، بارش پراکنده، وزش باد شدید، گردوخاک در برخی نقاط و بارش باران/برف در مناطق مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: روز چهارشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنج شنبه هم آسمان صاف تا قسمتی ابری با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود، اما دما به طور نسبتی گرم می‌شود و به بیشینه ۱۹ درجه سانتی گراد می‌رسد.