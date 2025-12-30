پخش زنده
برنامههای «عصر صبا» و «صبح صبا» با محوریت ارزش بخشندگی، بخشش و کرم و همچنین برنامه «روستا دوستا» با معرفی طبیعت بکر و جاذبههای دیدنی روستای اندرخ از رادیو صبا برای شنوندگان پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «عصر صبا» روز سهشنبه ۹ دی و به مناسبت میلاد امام جواد (ع)، با موضوع بخشندگی و کرم روی آنتن میرود و شنوندگان را با پرسشی جذاب همراه میکند: «اگر یک روز تصمیم بگیرید همه چیز را ببخشید، اولین چیزی که میبخشید چیست؟»
این قسمت از «عصر صبا» میکوشد با نگاهی اجتماعی و فرهنگی، مفهوم بخشندگی و مهربانی را در زندگی فردی و جمعی بررسی کند و نشان دهد چگونه اعمال کوچک بخشنده میتوانند تأثیری بزرگ در روابط انسانی و ایجاد حس همدلی و آرامش در جامعه داشته باشند.
فضای برنامه صمیمی، تعاملی و متناسب با دغدغههای روز جامعه طراحی شده است.
شنوندگان میتوانند دیدگاهها و تجربههای خود را درباره بخشندگی و کرم از طریق راههای ارتباطی برنامه با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارند و در گفتوگویی زنده و اثرگذار مشارکت داشته باشند.
«عصر صبا» هر روز به موضوعات اجتماعی و فرهنگی میپردازد و این ویژهبرنامه نیز تلاش میکند مفهوم بخشندگی را به زبانی ساده و کاربردی برای شنوندگان تبیین کند.
عصر صبا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ به تهیه کنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پر تقدیم مخاطبان میشود.
برنامه «صبح صبا»
برنامه «صبح صبا» روز چهارشنبه ۱۰ دی با موضوع بخشش و کرم و به مناسبت میلاد امام جواد روی آنتن میرود و شنوندگان را با پرسشی ساده، اما تأملبرانگیز همراه میکند: «کجا و کی چی بخشیدید؟»
برنامه «صبح صبا» در این قسمت میکوشد با نگاهی اجتماعی و روزآمد، مفهوم بخشش، کرم و مهربانی را در زندگی فردی و جمعی بررسی کند و نشان دهد چگونه اعمال کوچک و بخششهای روزمره میتوانند تأثیری بزرگ در روابط انسانی و ایجاد حس همدلی داشته باشند.
این مجله صبحگاهی در فضایی شاد و صمیمی به موضوعهای مختلف روز جامعه میپردازد و بستری برای همفکری و تبادل نظر میان مخاطبان فراهم میکند.
پرسش اصلی برنامه «صبح صبا» در این روز «کجا و کی چی بخشیدید و تجربه شما از بخشش چه بوده است؟» است و شنوندگان میتوانند دیدگاهها و تجربههای خود را به صورت پیام صوتی یا متنی از طریق راههای ارتباطی برنامه ارسال کنند تا گفتوگویی زنده، پویا و اثرگذار شکل بگیرد.
برنامه «صبح صبا» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ صبح به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و با اجرای امیر اکبری و مریم خادمپور از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»
در برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان رادیو صبا راهی سفری شنیدنی و مخاطرهانگیز به روستای اندرخ از توابع شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی میشوند.
روستا دوستا در این قسمت مخاطبان خود را با روستای اندرخ همراه میکند؛ روستایی که در مسیر مشهد تا کلات نادری قرار دارد و بهدلیل درههای سرسبز، صخرههای بلند و چشمهساران طبیعی، یکی از مقصدهای مورد توجه طبیعتگردان، کوهنوردان و صحرهنوردان به شمار میرود.
در این سفر رادیویی، شنوندگان با دره اندرخ آشنا میشوند؛ درهای با دیوارههای سنگی بلند، غارهای طبیعی و مناظری چشمنواز که فرصتهایی برای عکاسی، کوهنوردی و دوچرخهسواری فراهم میکند.
همچنین آبوهوای مطبوع و زمینهای حاصلخیز کشاورزی در اطراف روستا تصویری زنده از زندگی روستایی و تعامل مردم با طبیعت را پیش چشم مخاطبان میگذارد.
از دیگر جاذبههای این روستا میتوان به آرامگاه امامزادگان سید فتحالله، میر عماد الدین و بیبی ربابه اشاره کرد؛ مکانهایی که ارزش فرهنگی و معنوی برای ساکنان و گردشگران دارد و بخشی از تاریخ و فرهنگ محلی را نمایان میکند.
در این قسمت «روستا دوستا»، علاوه بر معرفی آداب و رسوم محلی، زندگی روزمره مردم و مشاغل سنتی، ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری روستای اندرخ مورد توجه قرار میگیرد و شنوندگان با حالوهوای زندگی و طبیعت یکی از روستاهای زیبا و کمتر شناختهشده خراسان رضوی آشنا میشوند.
روستا دوستا، شنبه تا چهارشنبه به تهیه کنندگی نازنین حاج سیف الله و اجرای مهدی پر ساعت ۱۵:۰۰ از رادیو صبا پخش میشود.