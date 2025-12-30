پخش زنده
سید مالک حسینی گفت: سال گذشته با پرداخت تسهیلات اعطایی به کسب وکارهای خرد بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید مالک حسینی با اعلام این گله مندی گفت: امسال درارایه خدمات پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال ازسوی بانکهابا یک تاخیرمواجه شدیم که این تاخیر ناخواسته بود هم به خاطر اتفاقاتی که به دلیل جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونیستی افتاد و هم به خاطر جابجایی که در وزارت اقتصاد صورت گرفت، به رغم این چالشهای صورت گرفته براساس آمار، بالغ بر چهل و هشت هزارهمت پرونده تحت عنوان تسهیلات خود اشتغالی از سویوزارت کاربه بانکها ارسال شدکه در قالب دویست و هفتاد و سه هزار پرونده بوده است.
وی افزود: متاسفانه تا امروز کمتر از چهار و دو دهم همت از سمت بانکها تسهیلات پرداخت شده یعنی فقط حدود بیست و شش هزار پرونده رسیدگی شده است.
حسینی گفت:علیرغم اینکه ما ازاین تاخیر بانکها درپرداخت تسهیلات اطلاع داشتیم ولی واقعیت امر این است که در مجموع منابع اشتغال در پرداختها از سوی بانکها عدد کوچکی است.
وی افزود: سال گذشته بالغ بر هزارهمت درحوزه تسهیلات خرد به متقاضیان به صورت قرض الحسنه پرداخت کردیم که سهم سال گذشته هفتاد همت بود که از منابعی که به بانکها تکلیف شدهاست صد همت برای تسهیلات اشتغال بوده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:این تاخیرها از سوی بانکهادر پرداخت با توجه به اینکه به انتهای سال نزدیک میشویم باعث نگرانی است، با وجود اینکه از وزارت کار به صورت مستمر وروزانه از بانک مرکزی پیگیر هستیم اما، متاسفانه وقتی وارد عملیات پرداخت میشود، دچار چالش میشود که به نظرمی آید تسهیلات اشتغال در اولویت بانکها نیست.
وی افزود:اگربه فکر پرداخت تسهیلات نباشیم امسال درموضوع اشتغال واعتبارات به صاحبان کسب وکارهای خرد دچارمشکل خواهیم شد.
سید مالک حسینی گفت:طبق برنامه هفتم پیشرفت گزارش عملکرد بانک هادرحوزه تسهیلات اشتغال را باید به مجلس به صورت منظم ارایه کنیم که از ابتدای امسال انجام دادهایم و گزارش پاییزه را نیز چند روز قبل ما به مجلس ارسال کردیم و طبق توافق و اصرار نمایندگان مجلس ازهفته آینده اسامی بانکهایی که عملکرد نامناسب نسبت به تعهد شان داشتهاند را منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: امسال متوسط پرداخت برای هر واحد کسب و کارحدود یکصد و شصت میلیون تومان است که با توجه به میزان افزایش تورم و تغییرات که در بازار ارز برای خرید تجهیزات وجود دارد باعث پایین امدن قدرت این تسهیلات برای کارافرینان وصاحبان کسب وکار خواهد بود.
سید مالک حسینی در خصوص دستاورد تسهیلات اشتغالزایی وزارت کار در سال گذشته گفت: بر اساس رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته از چهارصد و سی هزار فقره تسهیلات ارایه شده به متقاضیان ظرفیتی بالغ بر ششصد هزار نفر اشتغال به صورت خود اشتغالی یا کارگاه خرد کوچیک ایجاد شد.