به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید مالک حسینی با اعلام این گله مندی گفت: امسال درارایه خدمات پرداخت تسهیلات­ قرض الحسنه­ اشتغال ازسوی بانکها­با یک ­تاخیرمواجه شدیم که­­ این تاخیر ناخواسته بود هم به خاطر اتفاقاتی که­ به دلیل جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونیستی افتاد و هم به خاطر جابجایی که در وزارت­ اقتصاد صورت گرفت، ­به رغم این چالش‌های صورت گرفته­ براساس آمار، ­بالغ بر چهل و هشت هزارهمت پرونده تحت عنوان تسهیلات خود اشتغالی از سوی­وزارت کاربه بانک‌ها ارسال شد­که در قالب دویست و هفتاد و سه هزار پرونده بوده است.

وی افزود: متاسفانه تا امروز کمتر از چهار و دو دهم همت از سمت بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده یعنی­ فقط­ حدود بیست و شش هزار پرونده رسیدگی شده است.

حسینی گفت:علیرغم اینکه ما ازاین تاخیر بانک‌ها در­پرداخت تسهیلات اطلاع داشتیم­ ولی واقعیت امر این است که ­­در مجموع منابع اشتغال در پرداختها از سوی بانک‌ها عدد کوچکی است.

­ وی افزود: سال گذشته ­بالغ بر هزارهمت درحوزه تسهیلات ­خرد به متقاضیان به صورت­ قرض الحسنه پرداخت کردیم­­ که سهم سال گذشته­ هفتاد همت بود که از منابعی که به بانک‌ها تکلیف شده­است صد همت برای تسهیلات اشتغال بوده است.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:­این تاخیر‌ها از سوی بانکها­در پرداخت با توجه به اینکه به انتهای سال نزدیک می‌شویم ­باعث نگرانی است، با وجود اینکه از وزارت کار به صورت­ مستمر وروزانه از بانک مرکزی پیگیر هستیم اما، متاسفانه وقتی وارد عملیات­ پرداخت میشود، ­دچار چالش می‌شود که به نظرمی آید تسهیلات اشتغال در اولویت بانک‌ها نیست. ­

وی افزود:­اگربه فکر پرداخت تسهیلات نباشیم­ امسال­ درموضوع اشتغال واعتبارات به صاحبان کسب وکارهای خرد دچارمشکل خواهیم شد.

سید مالک حسینی گفت:طبق­ برنامه هفتم پیشرفت گزارش عملکرد بانک ها­درحوزه تسهیلات اشتغال را باید­ به مجلس به صورت­ منظم ارایه کنیم که از ابتدای امسال انجام داده‌ایم و گزارش پاییزه را نیز چند روز قبل ما به مجلس ارسال کردیم و ­طبق توافق و اصرار نمایندگان­ مجلس ­ازهفته­ آینده اسامی بانک‌هایی که عملکرد نامناسب­ نسبت به تعهد شان داشته‌اند را منتشر خواهیم کرد.

وی افزود: امسال متوسط پرداخت­ برای هر واحد کسب و کارحدود­ یکصد و شصت میلیون تومان است که با توجه به میزان افزایش تورم ­و تغییرات­ که در بازار ارز برای خرید تجهیزات وجود دارد باعث پایین امدن­ قدرت این تسهیلات برای کارافرینان وصاحبان کسب وکار خواهد بود. ­

سید مالک حسینی در خصوص دستاورد تسهیلات اشتغالزایی وزارت کار در سال گذشته گفت: بر اساس رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته از چهارصد و سی هزار فقره تسهیلات ارایه شده به متقاضیان ظرفیتی بالغ بر ششصد هزار نفر اشتغال به صورت خود اشتغالی یا کارگاه خرد کوچیک ایجاد شد.