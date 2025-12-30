به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، بر اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه به‌ویژه ترکیه تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ابزار‌های نوین دیپلماسی تجاری و برگزاری رویداد‌های بین‌المللی نظیر نمایشگاه تجارت ایران و ترکیه (IRTUREX) می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تعاملات اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری ایفا کند.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی ایران و ترکیه افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های مشترک تجاری، زمینه شناخت مستقیم فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و در کنار آن، به رفع موانع تجارت و تسهیل همکاری‌های دوجانبه کمک خواهد کرد.

قنبری همچنین بر حمایت وزارت امور خارجه از حضور هیأت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی مشترک تأکید کرد.

نرگس مرادخانی معاون اقتصادی استاندار زنجان در ادامه این دیدار با بیان اینکه استان زنجان از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه تجارت با کشور ترکیه برخوردار است، گفت: زنجان با میزبانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شرق به غرب، از جایگاه مناسبی برای ایفای نقش در توسعه روابط اقتصادی دو کشور برخوردار است.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه (IRTUREX) با رویکرد ملی و بین‌المللی و در راستای سیاست‌های دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با همسایگان برگزار می‌شود و استان زنجان به‌عنوان متولی این رویداد، می‌تواند نقش مؤثری در زمینه‌سازی برای تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه‌های تجاری و افزایش مبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه ایفا کند.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه (IRTUREX ۲۰۲۶) با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، از ۱۶ تا ۱۹ بهمن‌ماه امسال توسط شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان برگزار خواهد شد.