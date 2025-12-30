شاخص کل بورس تهران در معاملات روز نهم دی‌ماه با کاهش ۱۰۲ هزار و ۱۷۰ واحدی، معادل ۲.۴۸ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۲۱ هزار واحد متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۲۵ هزار و ۶۸۷ واحدی، معادل ۲.۲۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان در هفته‌های گذشته بود.

بازار سرمایه امروز با عرضه همراه شد و حقوقی برخی سهام در صف فروش خریدارار بودند و در مجموع، ۹۰ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را به ثبت رساندند.

در معاملات امروز، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص یافت و در مقابل، بانک‌ها بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.