واکنش امامجمعه بابل نسبت به تغییر کاربری ورزشگاه آزادی بابل
امام جمعه بابل با تأکید بر ضرورت حفظ ورزشگاه آزادی گفت: این فضا که سابقه وقفی دارد همانند نمونههای مشابه در بابل، هویت ورزشی و اجتماعی شهر را شکل دادهاند.
حجتالاسلام روحانی امام جمعه بابل با تأکید بر ضرورت حفظ ورزشگاه آزادی گفت: این فضا که سابقه وقفی دارد همانند نمونههای مشابه در بابل، هویت ورزشی و اجتماعی شهر را شکل دادهاند و نخستین مرکز ورزشی حتی در میان شهرستانهای مجاور محسوب میشوند.
وی افزود: وقف نمیتواند بهانهای باشد که کارکرد ورزشی این مجموعه تحتالشعاع قرار گیرد. خواست مردم باید مورد توجه قرار گیرد و حفظ کارکرد ورزشی استادیوم امری ضروری است.
به گفته او، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی به طمع یا به هر دلیل دیگر بخواهند ماهیت این مرکز را تغییر دهند. در حالی که طی سالهای اخیر هیچ مرکزی به سرانه ورزشی بابل اضافه نشده، کاهش یا تغییر کاربری این مجموعه پذیرفتنی نیست.
امام جمعه بابل با اشاره به فقر اماکن ورزشی در این شهرستان گفت: چند سال است که بابل با کمبود مراکز و میادین ورزشی مواجه است و اگر استادیوم آزادی از بین برود، فاجعهای بزرگ رخ خواهد داد. سازمان اوقاف نباید با باورهای مردم بازی کند و همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا این مراکز حفظ و باقی بمانند؛ چرا که این مطالبه جدی مردم است.
روحانی افزود: متأسفانه این وضعیت برای شهرستان بابل یک فاجعه است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ نه عقل، نه شرع، نه عرف و نه افکار عمومی مردم چنین مسئلهای را نمیپذیرند و همراهی با آن امکانپذیر نیست.
در هفتههای اخیر گروههای مردمی در بابل برای جلوگیری از تغییر کاربری استادیوم آزادی شکل گرفته است و صدها نفر از جوانان، ورزشکاران و خانوادهها با امضای طومار و حضور در تجمعات آرام خواستار توجه مسئولان به این مطالبه عمومی شدهاند.
فعالان ورزشی شهرستان هشدار دادهاند که از بین رفتن این مجموعه سرانه ورزشی بابل را به شدت کاهش میدهد، خانوادهها نیز تأکید دارند که استادیوم آزادی تنها محل امن و مناسب برای ورزش جوانان است و تعطیلی یا تغییر کاربری آن آسیبهای اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت.
برخی پیشکسوتان ورزشی بابل در نامهای به وزارت ورزش و جوانان خواستار ورود جدی دولت به این موضوع شدهاند. این کارزار مردمی اکنون به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی شهرستان بابل تبدیل شده و انتظار میرود مسئولان استانی و ملی با درک حساسیت موضوع برای حفظ و توسعه این مجموعه ورزشی اقدام عاجل نمایند..
ورزشگاه آزادی بابل، بهعنوان یکی از میراثهای ورزشی این شهرستان، با گذشت سالها همچنان محل تمرین و مسابقات ورزشی جوانان بابل بوده است. بسیاری از خانوادهها و ورزشکاران این شهرستان به این مکان نوستالژیک و ارزشمند به چشم مکانی برای تربیت نسلهای جدید ورزشکار نگاه میکنند. اما امروز، این مکان در خطر تبدیل شدن به یک مرکز تجاری قرار گرفته است. این تغییر کاربری و تخریب، نگرانیهایی را ایجاد کرده که بر سرنوشت ورزش و تربیت جوانان تاثیرات منفی خواهد داشت.
مردم بابل بهشدت نگران از دست دادن این ورزشگاه هستند که به گفته برخی، اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مکانی با دسترسی مناسب برای ورزش کودکان و نوجوانان در قلب شهر نخواهد بود. بسیاری از شهروندان و مسئولان محلی تأکید دارند که تخریب این ورزشگاه نهتنها بهعنوان یک تصمیم نادرست بلکه بهعنوان یک بیاحترامی به تاریخ ورزش بابل و یاد جهانپهلوان امامعلی حبیبی تلقی میشود.
از سوی دیگر، مسئله مالکیت و نحوه واگذاری این ورزشگاه نیز پیچیدگیهایی را بهوجود آورده است.