اداره ها ، دانشگاه ها، بانکها، بیمه ها و تمامی مقاطع تحصیلی آموزش وپرورش استان فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باتوجه به کاهش محسوس دما و ناترازی های حوزه تأمین انرژی در بخش گاز و برق، کارگروه اضطرار مدیریت بحران استان تشکیل جلسه داد.

منصور شیشه فروش ادامه داد: در نشست امروز و با توجه به شرایط موجود و پیش رو مقررشد؛ ادارات، موسسات آموزش عالی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مراکز آموزشی استان تعطیل شدند و همچنان دستگاه های خدمات رسان، امدادی و فوریتی ومراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی،امدادی و فوریتی ارائه خدمت می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی ها ی گرامی در خواست کرد با رعایت اصول ایمنی بهداشتی در برابر موج سرما نسبت به تنظیم دمای وسایل گرمایشی ساختمانها بر روی دمای آسایش ۱۸ درجه سانتی گراد واستفاده بهینه از انرژی برق و گاز در روزهای جاری با کاهش حداقل ۲ درجه سانتی گراد دمای منزل کاهش مصارف برق در جهت تامین پایدار گاز برای مشترکان همکاری کنند.

شیشه فروش عنوان کرد: تمامی اداره ها و اماکن دولتی موظف می‌باشند نسبت به خاموش کردن سیستم های گرمایشی و موتور خانه ها در روزهای تعطیل اقدام کنند.

وی افزود: از آحاد مشترکین خانگی و صنفی صمیمانه تقاضامندیم که در صرفه جویی حداکثری و رعایت اصول بهره وری در مصرف انرژی به منظور عبور از موج سرمای فعلی همکاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: به منظور ارائه خدمات فوریتی، ۴۷۰ تیم امدادرسان در بخش های گاز،برق وتیمهای پشتیبانی و فوریتی برای خدمت‌ رسانی به مردم استان آماده هستند.