پلیس روزانه خودروهای فاقد استانداردها را شناسایی میکند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج گفت: پلیس روزانه با استفاده از دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای متصل به مراکز معاینهفنی، خودروهای فاقد استانداردهای لازم را شناسایی و جریمه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سرهنگ یونس نیکوکار، رییس پلیس راهور شهرستان کرج، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز با اشاره به اجرای قانون منع تردد وسایل نقلیه دودزا، تأکید کرد: نداشتن برگه معاینهفنی بهخودیخود دلیل بر دودزا بودن خودرو نیست و برخی خودروها با وجود داشتن این برگه، همچنان آلاینده هستند.
وی در تشریح اقدامات پلیس راهور کرج برای کنترل آلودگی هوا گفت: بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی، تردد وسایل نقلیه دودزا در معابر عمومی ممنوع است و پلیس بهصورت روزانه با استفاده از دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای متصل به مراکز معاینهفنی، خودروهای فاقد استانداردهای لازم را شناسایی و جریمه میکند، در شهرستان کرج به طور روزانه چهار هزار دستگاه خودرو به دلیل نداشتن معاینهفنی جریمه میشوند، این آمار نشاندهنده نظارت مستمر پلیس بر اجرای قانون است.
رییس پلیس راهور کرج در پاسخ به این پرسش که برخی خودروها با وجود برگه معاینهفنی، پس از چند ماه دودزا میشوند، توضیح داد: دودزا بودن خودرو بهطور مستقیم به وضعیت فنی وسیله نقلیه و همچنین نوع و کیفیت سوخت مصرفی بازمیگردد. بنابراین، ممکن است خودرویی که معاینهفنی گرفته، بهمرور زمان دچار نقص فنی و آلایندگی شود.
وی افزود: در این موارد، راننده و خودرو متوقف شده و بههمراه پلاک خودرو به کارگاههای مجاز اعزام میشوند تا نسبت به رفع نقص فنی یا آلایندگی اقدام کنند و پس از رفع مشکل، اجازه تردد مجدد صادر میشود.
وی با اشاره به اهمیت معاینهفنی بهویژه در ایام سرد سال و با توجه به افزایش آلایندگی هوا، از رانندگان خواست نسبت به سلامت فنی خودرو و انجام بهموقع معاینهفنی اقدام کنند تا هم از جریمههای سنگین در امان بمانند و هم سهمی در کاهش آلودگی هوای کلانشهر کرج داشته باشند.