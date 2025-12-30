پخش زنده
امروز: -
با عبور سامان بارشی بامداد فردا صبح سرد با وقوع یخبندان به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت :فعالیت این سامانه بارشی امشب به پایان می رسد و از فراز استان عبور می کند.
مهدیه اصحابی افزود : به واسطه بارش های رگباری آبگرفتگی برخی معابر وقوع روان آب و اختلال در تردد جاده ای به ویژه جاده ای کوهستانی را تا امشب انتظار داریم.
وی گفت: با عبور این سامان بارشی بامداد فردا صبح سرد با وقوع یخبندان به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی می کنیم و برای روز های چهارشنبه و پنج شنبه جو استان پایدار خواهد بود.