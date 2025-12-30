با عبور سامان بارشی بامداد فردا صبح سرد با وقوع یخبندان به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

ادامه فعالیت سامانه بارشی تا امشب ،صبح فردا یخبندان

ادامه فعالیت سامانه بارشی تا امشب ،صبح فردا یخبندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت :فعالیت این سامانه بارشی امشب به پایان می رسد و از فراز استان عبور می کند.

مهدیه اصحابی افزود : به واسطه بارش های رگباری آبگرفتگی برخی معابر وقوع روان آب و اختلال در تردد جاده ای به ویژه جاده ای کوهستانی را تا امشب انتظار داریم.

وی گفت: با عبور این سامان بارشی بامداد فردا صبح سرد با وقوع یخبندان به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی می کنیم و برای روز های چهارشنبه و پنج شنبه جو استان پایدار خواهد بود.