معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تأمین امنیت غذایی دانشآموزان یک سرمایهگذاری اساسی در توسعه پایدار و سلامت نسل آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه بررسی ابعاد و چگونگی اجرای برنامه «امنیت غذایی ویژه دانش آموزان» با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهادکشاورزی در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.
موسی الرضا کفاش در این جلسه افزود: امنیت غذایی دانشآموزان به معنای دسترسی دائم به غذای کافی، سالم و مغذی برای رشد جسمی و ذهنی مناسب است. این موضوع نقش کلیدی در سلامت، تمرکز، یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان دارد. در صورت تأمین نشدن این نیاز، دانشآموزان با خطر کاهش ایمنی بدن و افت تحصیلی مواجه میشوند.
وی با اشاره به چالشهای اصلی در امنیت غذایی دانشآموزان گفت: فقر و نابرابری اقتصادی، دسترسی ناکافی به غذاهای سالم، آگاهی ناکافی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از مهمترین چالشهای این حوزه هستند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: ناتوانی برخی از خانوادهها برای تهیه غذای کافی و باکیفیت، کمبود امکانات برای نگهداری یا گرم کردن غذای سالم در مدارس، آگاهی نداشتن برخی از دانشآموزان و خانوادهها درباره تغذیه سالم و از همه مهمتر تبلیغات غذاهای ناسالم (مانند تنقلات شیرین و شور) بر انتخاب غذای مناسب و با کیفیت برای دانش آموزان تأثیر منفی میگذارد.
کفاش اظهار کرد: تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و وقوع حوادث طبیعی یا بحرانهایی مانند همهگیری بیماریها میتواند دسترسی به منابع غذایی را محدود و مختل کند.
وی با اشاره به راهکارهای بهبود امنیت غذایی دانشآموزان افزود: برنامههای غذایی رایگان یا یارانهای در مدارس، آموزش تهیه تغذیه سالم، نظارت بر کیفیت غذای مدارس، حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، مشارکت جامعه و بخش خصوصی، پایش و پژوهش میتواند به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت غذایی دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.
کفاش با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان در مدارس برای دانش آموزان یک وعده غذایی رایگان در نظر گرفته میشود، اظهار کرد: طرح غذای مدرسه را در ایران میتوان در مدارس مناطق محروم و کم برخوردار با همکاری و همراهی دستگاههای ذینفع و متخصصان تغذیه (یک برنامه غذایی مغذی و با کیفیت) برای دانش آموزان تهیه و اجرا کرد که از مواد تازه، طبیعی و عاری از کودهای شیمیایی بوده و مملو از میزان متناسبی از گروههای مختلف مواد غذایی مانند پروتئین، ویتامین و کربوهیدارت باشد) که مستقیم از کشاورزان خریداری میشود.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: تأمین امنیت غذایی دانشآموزان یک سرمایهگذاری اساسی در توسعه پایدار و سلامت نسل آینده کشور است. این امر نیازمند عزم ملی، همکاری بینبخشی (آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، بهداشت و سایر دستگاهها و نهادهای ذینع) و مشارکت جامعه است. با اجرای برنامههای یکپارچه، میتوان از تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت سوءتغذیه در دانش آموزان جلوگیری کرد.
در ادامه این جلسه دانشیان نماینده وزارت جهادکشاورزی با ارائه توضیحاتی درباره امنیت غذایی گفت: وقتی درباره امنیت غذایی صحبت میشود عموماً دو تا موضوع بیشتر مورد توجه قرار میگیرد یکی اینکه غذایی وجود دارد بخوریم یا مواد غذایی کافی در اختیارمان است. دوم اینکه آیا این مواد غذا سالم است یا خیر؟ از لحاظ علمی امنیت غذایی چهار رکن دارد، اول رکن فراهم آوردن غذا؛ این بعد به اطمینان از دسترسی فیزیکی به مواد غذایی اشاره میکند. رکن دوم دسترسی است. این موضوع دو تا بخش دارد یکی دسترسی اقتصادی و دیگری دسترسی فیزیکی و رکن سوم مسئله سلامت و مصرف است یعنی تضمین سلامت غذایی که در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه ثبات و پایداری یا تاب آوری در مسئله امنیت غذایی بسیار مهم است افزود: بهره برداری پایدار از مواد غذایی، ذخیره سازی و نگهداری، کاهش ضایعات، افزایش بهره برداری پایدار، ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آرامش جامعه و اصلاح الگوی مصرف در کشور از جمله ابزارهای کاهش فشار بر منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی) برای ایجاد ثبات و پایداری در امنیت غذایی مردم است.
دانشیان با اشاره به اینکه در یک دهه اخیر مسئله غذا چه در بعد جهانی و چه در بعد ملی اهمیت پیدا کرده است اظهار کرد: کشور ما از لحاظ اقلیمی در جایگاهی قرار گرفته که تغییر اقلیم به ضرر آن تمام میشود. برخی کشورها مثل کانادا، روسیه و... تغییر اقلیم به نفع آنهاست این امر در تامین امنیت غذایی مردم نقش موثری دارد.
وی افزود: فرهنگ سازی که میتواند از طریق همکاری و همراهی وزارت آموزش و پرورش در زمینه امنیت غذایی اتفاق بیفتد نقش تعیین کنندهای در بعد امنیت غذایی دارد. آموزشی که دانش آموز درباره امنیت غذایی در مدرسه میبیند میتواند برای آگاه سازی و توانمندسازی خانوادهها مفید و اثرگذار باشد. نسل آینده باید آگاهی کافی نسبت به مسئله امنیت غذایی و چهار رکن اصلی آن داشته باشد.
در پایان جلسه مقرر شد یک کمیته با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان تشکیل و درباره امنیت غذایی و چگونگی برگزاری جشنوارههای غذایی در مدارس تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند.